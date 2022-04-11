Вторник, 12 апреля, станет днем синоптических крайностей для Украины. Самыми холодными регионами будут Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области, где воздух не прогреется выше +6+9 градусов.

Высокие градусы задержатся в Луганской области - до +14+17. А на остальной территории Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +7+13 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ближайшая ночь будет самой холодной в западной части Украины - от +2 до -2 градусов, а в Карпатах местами до 3-6 ниже ноля. На севере ночью ожидается 0+5 градусов.

В южной части страны, на большей территории центра и на востоке Украины минимальная температура воздуха составит +4+10 градусов.



Также завтра не обойдется без осадков. Дожди накроют восточные области, а также северо-восток, а в Сумской, Харьковской, Полтавской областях - дождь местами с мокрым снегом. При этом синоптик предупреждает, что осадки могут быть сильными.

"В южной части Украины дождь пройдет преимущественно ночью и утром, днем ​​стихнет. В центральных областях осадки наиболее возможны на Днепропетровщине и Полтавщине. В Черкасской, Кропивницком с районами - местами небольшой дождь. В Винницкой области будет сухо. В северной части Украины дождь и мокрый снег ожидаются в Сумской области. В Киевской и Черниговской областях - без существенных осадков. В Житомирской области лишь днем ​​- небольшой дождь", - прогнозирует синоптик.

По ее данным, в западных областях ночью будет холодно и сухо, днем ​​местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Также 12 апреля ожидается сильный и порывистый ветер с северо-запада. Только в западных областях он будет умеренным.

"В Киеве вторник предполагается также ветреным. Какие-то серьезные осадки завтра - вряд ли. Температура воздуха ночью низкая +2+5 градусов, днем ​​во вторник ожидается до +10+12 градусов", - говорится в сообщении.

Наталья Диденко обнадеживает, что 13-15 апреля в Украине немного потеплеет.

"Однако на сильный дальнейший прогрев не рассчитываем, потому что в течение 16-18 апреля в западных, северных и центральных областях Украины ожидается очередное похолодание и мокрый снег", - добавляет синоптик.

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