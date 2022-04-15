В течение нескольких недель высокопоставленные украинские чиновники в Вашингтоне и Киеве призывали Пентагон предоставить Украине противокорабельные ракеты и другое вооружение береговой обороны, а также просили США помочь открыть новый фронт, чтобы отразить российское вторжение.

В ответ США добавили средства береговой обороны к объявленному на этой неделе пакету помощи в размере 800 миллионов долларов.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, на встрече 13 апреля высокопоставленные чиновники Пентагона также потребовали, чтобы американские военные подрядчики разработали предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы поставить украинцам или американским союзникам.

Как пишет газета, украинский удар по кораблю "Москва" стал яркой демонстрацией мощи противокорабельных ракет, запущенных с берега, и показал, что запросы Украины на большее количество такого вооружения были "очень дальновидными".

Ранее "Страна" рассказывала, какое вооружение вошло в упомянутый новый пакет помощи от США.

Мы также сообщали, что правящая коалиция Германии одобрила поставки тяжелого вооружения Украине.