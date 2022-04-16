Город Северодонецк в Луганской области разрушен практически на 70% в результате обстрелов.

Об этом в эфире национального телемарафона 15 апреля сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"В настоящее время город почти процентов на 70 разрушен. Новые районы будут требовать полного восстановления, поскольку они непригодны для проживания", – сказал чиновник.

По его словам, пока невозможно точно сосчитать, сколько жилых домов было разрушено, потому что "город находится под настолько плотным огнем, что единственное, что возможно, – это развести какую-то гуманитарную помощь, а ГСЧСникам вывести людей для эвакуации". При этом глава ВГА добавил, что сейчас в Северодонецке еще остаются около 20 тысяч людей из ориентировочно 135 тысяч жителей города.

Стрюк также сообщил, что обстрелы происходят хаотически и под них попадают практически все районы Северодонецка.

"Сравниваются с землей и жилые дома, объекты и социальной, и критической инфраструктуры. К сожалению, да, город уничтожается", – констатировал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове из-за обстрела района ХТЗ погибли десять человек.

Также мы писали, что разрушенные войной украинские города планируют восстановить за два года.