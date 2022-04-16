В субботу, 16 апреля, в восточной и южной частях Украины будет теплая погода, в большинстве центральных областей ожидается +13...+19 градусов тепла. А вот в западных, северных областях и в Винницкой области начнется похолодание, температура воздуха будет на уровне +6...+10 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, сегодня усилится ветер, направление – преимущественно северное, более интенсивным ветер будет на Западе и Востоке Украины.

Дожди в течение дня предполагаются в западных, северных областях, местами в центральной части, а также в Харьковской и Одесской областях. В то же время в восточных областях и южной части страны будет преобладать завтра сухая погода.

Завтра, 17 апреля, увеличится облачность, возможен дождь, температура воздуха опустится до +9...+10 градусов.

В воскресенье-понедельник в Украине усилится похолодание, есть вероятность мокрого снега. Теплая погода сохранится только в восточной части.

При этом потепление возобновится с середины следующей недели.

Ранее мы писали, что на сегодня синоптики предсказывали, что в Украину возвращается тепло, но не на всю территорию страны. В трех восточных областях и Крыму будут дожди и сохранится прохладная погода.