Пятница, 15 апреля, в Украине обещает быть самым красивым и теплым днем в ближайшей перспективе. Он будет солнечный, с небольшим порывистым ветром и подарит чудесное ласковое тепло. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Завтра в большинстве областей Украины максимальная дневная температура воздуха составит +14+18 градусов, местами +18+22 градуса.

При этом ночь еще будет холодной, 0+5 градусов, а на почве даже возможны заморозки 0-4 градуса.

Атмосферное давление подрастет, завтра будет доминировать сухая погода, лишь небольшие дожди пройдут на крайнем западе Украины.

"В Киеве 15 апреля ожидается отличная погода - солнечно, без этого надоедливого порывистого ветра и +18 градусов.

Обязательно воспользуйтесь завтра, по случаю, такими славными метеоусловиями. Ибо. Уже в субботу придут дожди, а на Вербное воскресенье, как это часто бывает – похолодание", - предупреждает синоптик.

Далее погода ожидается крайне неоднородной: например, в понедельник-вторник в западных областях ночью 0-4 градуса мороза и возможен снег, а в восточных областях будет солнечно и тепло, до +14+18 градусов.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.