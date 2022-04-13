Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о том, что ожидаются заморозки. Об этом метеорологическая служба написала в Facebook и опубликовала карту заморозков.

"Ночью 14-15 апреля в северных областях, 14 апреля и в западных, Винницкой, 15 апреля и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что из-за этого введен I уровень опасности, желтый.

Карта: Український гідрометеорологічний центр

Напомним, что по прогнозам синоптиков сегодня, 13 апреля, практически по всей Украине ожидаются порывы северного или северо-западного ветра до 15-22 м/с.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, какой будет погода на четверг, 14 апреля. В Украину возвращается тепло, но не на всю территорию страны. В трех восточных областях - Харьковской, Луганской и Донецкой - и Крыму будут дожди и сохранится прохладная погода. Температура на всей территории Украины будет колебаться от +7 на востоке до +15 на западной части страны.

Также погода влияет и на военную ситуацию в Украине. Так, степная местность в восточной части Украины - это более благоприятная территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами. Поэтому для Украины будет выгодно, если в той части страны будут дожди и слякоть, чтобы усложнить наступление техники противников.