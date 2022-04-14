Синоптики в один голос говорят, что 15 апреля Украину ждет значительное потепление на всей территории страны.

В Укргидрометцентре сообщают, что практически во всех регионах Украины завтра будет солнечная погода, без осадков, лишь днем в западной части местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы и местами, кроме юга, и в воздухе синоптики предупреждают о заморозках 0-5°.

Днем ожидается 14-19° тепла, в Одесской области и Прикарпатье до 23°.

Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что на сегодня синоптики предсказывали, что в Украину возвращается тепло, но не на всю территорию страны. В трех восточных областях и Крыму будут дожди и сохранится прохладная погода.

Также погода влияет и на военную ситуацию в Украине. Так, степная местность в восточной части Украины - это более благоприятная территория для того, чтобы пойти широким фронтом, танковыми силами. Поэтому для Украины будет выгодно, если в той части страны будут дожди и слякоть, чтобы усложнить наступление техники противников.