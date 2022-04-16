В субботу, 16 апреля, в Луганской области российские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай у себя в Telegram-канале.

"Россияне обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Еще утром орки стрельнули по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", - говорится в сообщении.

Также Гайдай уточнил, что сейчас оккупанты РФ продолжают накрывать жилые кварталы города, в связи с чем жителей просят не выходить из укрытий.

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