Во время войны с Украиной погиб командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота России Александр Чирва.

Об этом 18 апреля в своем Телеграм-канале написал "глава" администрации Севастополя Михаил Развожаев.

Как сказано в записи, Александр Чирва был уроженцем Севастополя и "командиром большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитан 3-го ранга".

В 2015-2016 годах он принимал участие в войне в Сирии.

По данным Развожаева, Чирва умер от ран, полученных в бою с вооруженными силами Украины. Других подробностей в записи не приводится.

Между тем, как писала "Страна", в ВСУ считают маловероятной высадку российского десанта с Черного моря.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.