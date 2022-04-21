В пятницу, 22 апреля, в центральных и западных областях Украины ожидаются дожди, температура воздуха по стране +11...+16 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в четверг, 21 апреля.

В западной части Украины температура воздуха ночью будет +3...+6 градусов, днем +9...+13 градусов, в большинстве областей синоптики прогнозируют дождь.

На востоке страны ночью столбики термометров покажут +5...+8 градусов, днем ожидается +11...+14 градусов, в Луганской и Донецкой областях кратковременные дожди.

В центральных и северных регионах Украины ночью будет +3...+6 градусов, днем воздух прогреется до +9...+13 градусов. Синоптики прогнозируют дождливую погоду.

На юге страны столбики термометров поднимутся до +13...+16 градусов днем, ночью температура воздуха будет +5...+8 градусов, без осадков.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на весь апрель. По данным синоптиков, настоящее весеннее тепло вряд ли стоит ждать раньше, чем в конце месяца.

Также мы писали, что после холодов в Украину идет настоящая весна.