"Это другой вопрос". Глава Госдепа осторожно высказался об ударах Украины по территории России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался об ударах Украины по российской территории.
Эту тему он затронул 27 апреля на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
"США готовы обеспечить Киев необходимыми средствами для самозащиты, однако перенос боевых действий за пределы Украины – это другой вопрос. Но США считают, что Киев должен сам выбрать тактику действий", – заявил Блинкен.
Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался более резко. По словам Джонсона, Британия не хочет, чтобы война перекинулась за пределы Украины, но он согласен с заявлением британского замминистра обороны Джеймса Хиппи о том, что украинцы имеют право атаковать объекты в РФ, ведь россияне развязали войну и являются агрессорами.
Ранее "Страна" приводила заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о том, что за последними атаками на склады с оружием в России в приграничных регионах может стоять Украина. Он объяснил "кармическими процессами" взрывы в приграничных с Украиной областях РФ.