Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался об ударах Украины по российской территории.

Эту тему он затронул 27 апреля на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"США готовы обеспечить Киев необходимыми средствами для самозащиты, однако перенос боевых действий за пределы Украины – это другой вопрос. Но США считают, что Киев должен сам выбрать тактику действий", – заявил Блинкен.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался более резко. По словам Джонсона, Британия не хочет, чтобы война перекинулась за пределы Украины, но он согласен с заявлением британского замминистра обороны Джеймса Хиппи о том, что украинцы имеют право атаковать объекты в РФ, ведь россияне развязали войну и являются агрессорами.

Ранее "Страна" приводила заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о том, что за последними атаками на склады с оружием в России в приграничных регионах может стоять Украина. Он объяснил "кармическими процессами" взрывы в приграничных с Украиной областях РФ.