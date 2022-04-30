В сети публикуют видео последствия обстрела Харькова. На видео автор показывает полностью разрушенный многоэтажный дом.

"Это Харьков, ребята. 16-этажки просто нет. Просто сложилось здание, сложились плиты, завалило полностью подъезд, все людские вещи на улице - такого я еще не видел", - комментирует автор последствия попадания в жилой дом.

Вчера глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что противник стал наносить меньше обстрелов по Харькову, по сравнению с минувшей неделей. При этом жертвы среди мирного населения фиксируют ежедневно. В Харьковской области россияне обстреляли Дергачи, Чугуев. Также были обстрелы в Золочевском направлении.

Кроме этого, мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал, что по состоянию на сегодня в Харькове повреждено 2 583 жилых дома и 420 административных зданий. Также повреждено 108 школ и 95 детских садиков.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.