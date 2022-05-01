В Харьковской области в результате обстрелов 1 мая погибли три мирных жителя, еще восемь были ранены. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у себя в Telegram.

"Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.

Синегубов напомнил, что опасность обстрелов на Харьковщине очень высока, и призвал жителей по возможности оставаться в укрытиях.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

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