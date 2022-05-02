Украинцы снова могут оформлять покупку и продажу недвижимости. Об этом говорится в сообщении Минюста.

Согласно принятому Кабмином постановлению №480, нотариальные действия могут совершаться, но с рядом особенностей и запретов:

Совершать нотариальные действия с недвижимостью могут только нотариусы из списка Минюста;

В течение военного положения недвижимость нельзя будет передавать как вклад в уставный капитал юрлица, получать в связи с выходом из состава участников;

Совершать действия с недвижимостью по доверенности от имени физических лиц запрещается;

Нотариальное удостоверение договора оформляется в пределах области, где недвижимость расположена (Исключение - Киев и область);

Действия с недвижимостью в Киеве и области могут осуществляться только нотариусом, работающим в Киеве или области, по местонахождению имущества, юрлица, или по месту жительства физлица - одной из сторон соответствующего договора;

Жилье можно будет отчуждать только через месяц после приобретения.

Ранее "Страна" писала о том, что в войну происходит с рынком недвижимости.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.