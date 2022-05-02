Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Бучанская окружная прокуратура установила личность российского военнослужащего, причастного, по версии украинских властей, к убийствам мирных жителей в Буче.

Об этом чиновница написала в своем Фейсбуке.

Венедиктова утверждает, что прокуратура и полиция на основании показаний свидетелей смогли найти военного, расстрелявшего 18 марта четверых человек на улице Яблонской в Буче.

В убийствах прокуратура подозревает командира подразделения Управления федеральной службы войск Нацгвардии РФ Ульяновской области Сергея Колоцея. Этот же человек, по их версии, 29 марта пытал жителя Бучи, избивая его прикладом и заставляя нюхать мертвое тело.

Росгвардеец, которого подозревают в убийствах, попал на камеру видеонаблюдения в белорусском почтовом отделении, откуда вернувшиеся из Украины российские военные отправляли посылки в Россию. Венедиктова утверждает, что подозреваемый высылал в Ульяновск "крышку багажника автомобиля".

Издание "Следствие-Инфо" сообщило, что Колоцей – уроженец Беларуси, ему 35 лет. Телеграм-канал "Можем объяснить" утверждает, что ему удалось найти этого человека во "Вконтакте", и он отверг обвинения, а также сказал, что не служит в Росгвардии. При этом мужчина не отрицает, что отправлял посылку из отделения почты в Беларуси.

Ранее "Страна" рассказывала, как живет Буча после освобождения.

Между тем Евросоюз направлял своих расследователей в Бучу для изучения зверств над мирным населением.