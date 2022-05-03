Харьковский сурок Тимка, предсказывавший весну, оказался под российской оккупацией.

Об этом сообщил "Суспильному" заведующий лабораторией экологии Харьковского национального университета имени В.Каразина Владимир Грубник.

По его словам, сурки, живущие на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина на территории Великобурлукской общины, оказались на оккупированной территории с первого дня войны.

"Нестеровка – с первого дня войны там у нас вышла полная оккупация", – сказал он.

Грубник добавил, что в последний раз получал информацию о состоянии животных на прошлой неделе.

"Сурки наши все живы. Мы, несмотря на то, что сурки находятся в оккупации, как можем их обеспечиваем. Люди у нас там есть", - заверил он.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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