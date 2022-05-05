Россияне могут вмешиваться в работу украинской мобильной связи, включая "параллельную" переадресацию - в этом случае вызов может идти и к абоненту, и на чужой номер. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.

ЦПД призывает украинцев проверить наличие переадресации вызова у себя и у своих близких. Это можно сделать с помощью сервисных кодов, которые являются универсальными и подойдут ко всем телефонам:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

* #43 # вызов – статус услуги ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

* #33 # вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Напомним, в Херсоне восстановили украинскую мобильную связь и интернет.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.