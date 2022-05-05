Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает необходимым перенос могилы советского полководца Николая Ватутина в столичном Мариинском парке на Лукьяновское военное кладбище. Тогда как Киевский горсовет предлагает вовсе снести монумент.

Свою позицию по этому поводу Дробович высказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"А вот, скажем, по поводу памятника Ватутину в Мариинском парке, то я не считаю, что нужно немедленно разрушать надгробие. Но для города это знак, что нужно быстрее решать вопросы эксгумации и цивилизованного переноса останков боевого генерала, боровшегося с нацизмом во Второй мировой войне, на военное Лукьяновское кладбище", - сказал Дробович.

Как писала "Страна", Арку Дружбы народов в Киеве могут переименовать в "Арку Свободы".

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