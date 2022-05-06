В северо-западной части Черного моря существует угроза высадки российского десанта.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в вечерней сводке на своей странице в Фейсбуке.

"Враг продолжает создавать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа". - сказано в посте.

Командование призвало не посещать пляжи и не выходить в море на плавсредствах.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.