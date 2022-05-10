США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге 10 мая.

"Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения", - сказала официальный представитель БАйдена, комментируя ситуацию вокруг Украины в свете переговоров в Вашингтоне президента США и премьер-министра Италии Марио Драги.

Отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не ведет переговоры напрямую с Москвой, Псаки заявила, что власти США считают своей конструктивной ролью по Украине поддержку Киева за столом переговоров, а также предоставление ему военной помощи.

"Наша роль сейчас, которую мы считаем наиболее конструктивной, заключается в том, чтобы продолжать поддерживать украинцев за столом переговоров, а также в военном плане", - сказала она.

Между тем не далее как сегодня директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что США пока не видят "жизнеспособного переговорного пути" для урегулирования конфликта в Украине, где обе стороны рассчитывают на военные успехи.

А ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дипломатический вариант завершения войны невозможен.