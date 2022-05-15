В воскресенье, 15 мая, в освобожденной Буче под Киевом выступает украинский военный оркестр.

Как сообщают местные паблики, в центре Бучи выступает военный оркестр 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Ранее секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе. По его словам, в Буче практически полностью возобновлены все необходимые коммуникации. Кроме того, из Бучи и практически всех близлежащих населенных пунктов уже функционируют пригородные автобусы в направлении Киева. Также в город активно возвращается бизнес, все больше предпринимателей возобновляют свою деятельность.

“Страна” увидела, во что превратили некогда процветающие пригороды Киева российские войска, и поговорила с жителями Ирпеня, Бучи и Гостомеля — о том, как они выживали под обстрелами.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.