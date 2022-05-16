Корпорация Lockheed Martin получила от армии США два контракта на сумму 309 миллионов долларов на производство ракет Javelin, в том числе 1300 ракет – для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет Reuters.

На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили в Украину более 5500 систем Javelin.

Оборонный подрядчик добавил, что контракты на 1300 ракет Javelin финансируются за счет недавно принятого закона о дополнительных ассигнованиях Украины. Lockheed также заявила, что работает над тем, чтобы увеличить объемы производства ракет. На данный момент оно составляет 2100 штук в год.

Ракеты Javelin производятся совместно ракетным подразделением Lockheed и Raytheon Technologies (RTX.N).

Спрос на ракеты Javelin остается высоким по мере обострения войны в Украине, где они использовались для остановки наступления российских танков на столицу, а также в артиллерийском бою на востоке Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Lockheed Martin планирует почти вдвое увеличить выпуск ракет из-за повышения спроса.

Также мы писали, что на восстановление запасов переданных Украине ракет Javelin, вероятно, уйдет больше года. Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут.