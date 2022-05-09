Производитель Javelin вдвое увеличит объем производства из-за роста спроса в связи с войной в Украине
Американская компания Lockheed Martin, которая производит противотанковые комплексы Javelin, планирует почти вдвое увеличить выпуск ракет из-за повышения спроса.
Об этом заявил гендиректор компании Джеймс Тайклет в интервью CBS News.
По его словам, спрос на оружие значительно вырос после начала войны в Украине. Кроме того, из-за угроз со стороны России и Китая спрос на продукцию Lockheed Martin, по его мнению, будет сохраняться и дальше.
Планируется увеличить объем производства противотанковых ракет Javelin с 2100 до 4000 в год.
Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.