Американская компания Lockheed Martin, которая производит противотанковые комплексы Javelin, планирует почти вдвое увеличить выпуск ракет из-за повышения спроса.

Об этом заявил гендиректор компании Джеймс Тайклет в интервью CBS News.

По его словам, спрос на оружие значительно вырос после начала войны в Украине. Кроме того, из-за угроз со стороны России и Китая спрос на продукцию Lockheed Martin, по его мнению, будет сохраняться и дальше.

Планируется увеличить объем производства противотанковых ракет Javelin с 2100 до 4000 в год.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.