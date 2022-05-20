Инициатива создать в США управление по борьбе с дезинформацией была катастрофичной, а отказ от нее - наилучшая возможная концовка.

Об этом пишет американское издание New York Post.

Газета озаглавила свою статью об этом резкой фразой "Скатертью дорога "министерству правды" и Нине Янкович".

"Нина Янкович только что уволилась, а совет управления по борьбе с дезинформацией мертв. Это лучшее возможное окончание дела, которое было безумным с самого начала. Что бы Министерство внутренней безопасности ни думало о миссии управления, неуклюжий запуск совета (и само название ведомства) могли только вызвать самые ужасные подозрения. Правительство США не имеет права определять, что такое дезинформация - уж точно не через оруэлловский теневой отдел под крылом агентства национальной безопасности", - пишет газета.

Как отмечает издание, Янкович малопригодна для борьбы с дезинформацией: в прошлом она распространяла информацию о "Рашагейте" (деле о несуществующем сговоре Трампа с Россией) и ставила под сомнение материалы New York Post о ноутбуке Байдена-младшего.

Назначение Янкович указывало на то, что управление занималось бы "навязыванием левых нарративов в ущерб правде".

Как писала "Страна", совет по борьбе с дезинформацией, который возглавила Нина Янкович, создали в США в конце апреля.

Однако спустя менее чем месяц ведомство прикрыли.