Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков исключил из своего межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" народных депутатов Олега Воронько и Артема Дмитрука в связи с их вхождение в новую группу "Восстановление Украины".

Об этом Разумков сообщил в своем Facebook.

"В связи с вхождением народных депутатов Артема Дмитрука и Олега Воронько в новосозданную депутатскую группу "Восстановление Украины" МФО "Разумная политика" приняло решение об исключении этих народных депутатов из состава Объединения. К сожалению, после начала полномасштабного вторжения России не всем коллегам удалось сохранить те ценности, с которыми мы вместе работали в парламенте. Однако это не повлияет на работу нашего Объединения, мы и дальше продолжим продуктивную деятельность, направленную на победу Украины", - написал Дмитрий Разумков.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины появилась новая депутатская группа "Відновлення України" ("Восстановление Украины"), что несколько дней назад прогнозировала "Страна". Сопредседатели депутатской группы - Максим Ефимов (предприниматель и депутат-мажоритарщик из Краматорска) и Игорь Абрамович (вышел из ОПЗЖ, близок к нардепу-предпринимателю Вадиму Столару).

Всего в состав депутатской группы вошло 17 человек, Telegram-каналы публикуют список депутатов. Туда вошли все люди Столара, вышедшие ранее из ОПЗЖ, а также вышедший из этой же фракции харьковский предприниматель Фельдман.

Также мы писали, что 12 мая фракция в Верховной Раде распустили партию "Оппозиционная платформа - за жизнь". При этом накануне часть депутатов фракции создали новую депутатскую группу - "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко.