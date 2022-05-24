Председатель парламентской депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко обсудил с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом создание отдельного специализированного государственного органа, который займется проблемами переселенцев.

Об этом народный депутат сообщил в новом ролике, который выложил на своем Youtube-канале.

"Я только что встречался с послом Евросоюза в Украине и высказал слова благодарности от наших людей, которые получили пристанище в Европе в это страшное время и для которых Европа стала гаванью, где они спрятались от войны и от тех страданий, которые принесла российская агрессия. Очень важный вопрос касается людей, которые находятся в Украине, которые выехали из своих родных городов из-за войны, но находятся в стране. И речь шла о помощи, которую Евросоюз оказывает людям, которые не покинули страну", - сказал Бойко.

По его мнению, очень важно, что позиция посла Евросоюза по этой проблеме совпадает со взглядами украинской стороны.

"Эти люди должны чувствовать помощь государства, государство должно иметь орган, который будет ими заниматься по всем направлениям. Я еще раз получил заверения в том, что посол Евросоюза поможет в этой ситуации, включится в эту работу внутри нашей страны, для того чтобы международная помощь, которая идет в нашу страну, распределялась и была эффективной", - сказал Бойко.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль разрешает трудоустройство украинским беженцам.

А в Германии украинцы в течение трех месяцев смогут обменивать гривни на евро без комиссий.