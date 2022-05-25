В Донецке сообщают о сильном обстреле Киевского района города. Снаряд попал на территорию автомойки. Сообщается, что погиб один мирный житель, семь человек ранены, в их числе 16-летний подросток.

Местные паблики публикуют кадры с места обстрела. На них видны разрушения близлежащих зданий и автомобилей в эпицентре взрыва. Сиденье одной машины испачкано кровью, место водителя накрыто покрывалом. Скорее всего, погибшим оказался водитель.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.