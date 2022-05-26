Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США призывают ответственные структуры по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы информация для россиян оставалась открытой.

Об этом он сказал на брифинге 25 мая.

"Мы призываем вовлеченных игроков по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России", - сказал Прайс.

Он добавил, что США продолжат делать все возможное для поддержки российских журналистов независимо от того, находятся ли они в России или покинули страну.

Ранее Госдеп дал понять, что может рассмотреть снятие с России санкций, связанных с продовольствием.

А Минфин США выпустил лицензию, разрешающую американским физическим и юридическим лицам совершать ряд финансовых операций в России до 30 сентября 2022 года. Ведомство разрешило гражданам США "платить налоги, сборы или импортные пошлины", приобретать или получать разрешения, регистрацию, лицензии или сертификаты при условии, что эти операции нужны для их деятельности в России.