Работодатель не может принудительно выдать трудовую книжку работнику, но если работник потребует - работодатель обязан это сделать. Потому что никаких особых условий хранения трудовых книжек работников правовой режим военного положения не определяет.

Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции на Facebook.

Хранить трудовые книжки работников должно предприятие, на котором они работают, обязательно выдавать трудовую книжку нужно только в том случае, если работник увольняется.

Работодатель не обязан выдавать работникам трудовые книжки, однако отсутствуют основания отказать работнику в выдаче такой трудовой книжки по его требованию. Такое требование желательно оформить посредством заявления.

Сообщается, что в случае выдачи трудовой книжки работнику по его требованию работодатель снимает с себя ответственность за сохранение трудовой книжки.

Аалгоритм выдачи трудовой книжки работнику следующий: работник обращается к работодателю с заявлением, в котором просит выдать ему трудовую книжку с обоснованием необходимости такой выдачи; работодатель заводит дополнительный журнал учета временно выданных трудовых книжек (произвольной формы), в котором работник расписывается в получении и возвращении трудовой книжки.

Кроме того, согласно ст. 7 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положении", в случае нахождения предприятия в районе активных боевых действий, работодатель самостоятельно решает вопрос хранения кадровых документов и может принимать решение о выдаче трудовых книжек работникам под подпись.

Таким образом, отмечают в Минюсте, выдача трудовой книжки на руки осуществляется с целью сохранения, поскольку в условиях войны никто ничего гарантировать не может.

"Работодатель не может принудительно выдать трудовую книжку на руки против желания самого работника. Однако, в случае уничтожения трудовой книжки в результате боевых действий работник получит немало хлопот по восстановлению данных при выходе на пенсию, а работодатель вряд ли понесет ответственность, потому что мы все сейчас живем в условиях войны, что признано форс-мажорным обстоятельством", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Міністерство юстиції України

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