Новый глава частично признанной Южной Осетии Алан Гаглоев отменил "референдум" о вхождении "республики" в состав России. Об этом сообщают российские СМИ.

Он отменил указ о таком "референдуме", который издал его предшественник Анатолий Бибилов, проигравший недавно выборы.

При этом, как пишут СМИ, Гаглоев заявил, что полностью поддерживает дальнейшую интеграцию с РФ, однако одностороннее решение недопустимо.

"Судя по всему, эта идея была предвыборной технологией Бибилова. Которая не сработала. Впрочем, новый президент тоже за присоединение к России, но хочет сперва провести консультации с Москвой.

Видимо, также сыграл свою роль фактор Грузии, которая отказалась поддерживать санкции против России и занимает достаточно осторожную позицию в украинском конфликте", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Бибилов заявил, что в частично непризнанной республике начнут готовить "референдум" после 10 апреля.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае или июне.

В конце марта Бибилов назначил "референдум" на 17 июля.

После этого глава МИД Грузии назвал неприемлемыми заявления Южной Осетии о проведении "референдума".