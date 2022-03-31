В Грузии отреагировали на заявления Южной Осетии о проведении референдума по присоединению к России.

"Разговоры о референдуме в Южной Осетии являются неприемлемыми", - заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Напомним, ранее в частично признанной республике говорили, что начнут готовить референдум после 10 апреля, когда пройдут выборы президента Южной Осетии.

После этого зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае или июне.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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