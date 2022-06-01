В Украине фермеры отгружают капусту нового урожая по 25-35 гривен за килограмм, это почти в десять раз дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

С начала мая цена на раннюю капусту на украинском рынке росла, что было обусловлено периодом межсезонья - тогда предложение капусты суперранних сортов сокращалось, а массовая поставка продукции более поздних сортов еще не началась.

На этой неделе украинские производители белокочанной капусты впервые за прошедший месяц снизили отпускные цены на свою продукцию. Капуста нового урожая продается по 25-35 грн/кг ($0,85-1,20/кг).

Это, в среднем на 32% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, но и в 9,7 раз больше, чем в прошлом году.

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