Самым молодым погибшими из-за войны детям было 23 дня, полтора и три месяца, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Больше детей пострадало в Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Черниговской областях.

С начала вторжения российских войск в результате боевых действий погибло 243 ребенка, еще не менее 145 считаются без вести пропавшими. Среди погибших от военных преступлений РФ 130 мальчиков и 79 девочек, пол еще 34 детей установить не удалось.

Расследуется 1042 уголовных производства, которые касаются преступлений против детей. Из них 491 - по фактам вооруженного нападения на учреждения и учреждения для детей, 551 - военные преступления против детей.

"О подозрении в совершении преступлений против детей уже поставлено в известность 11 военнослужащих РФ, в частности о сексуальном насилии над несовершеннолетней", - говорится в сообщении.



166 детей погибли от бомбардировок и обстрелов гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ, 36 - оккупанты расстреляли в гражданских автомобилях, на которых семьи пытались выехать в безопасные места, 17 - были убиты прицельным выстрелом военных РФ, 13 - погибли во время эвакуации , 6 - взорвались от детонации боевых снарядов, 5 - умерли, не дождавшись медицинской помощи и под завалами.

Скриншот: Facebook/Офіс Генерального прокурора

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.