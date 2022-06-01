Американские военные специалисты проводят наступательные и защитные кибероперации в поддержку воюющей с Россией Украины.

Об этом заявил глава киберкомандования США Пол Накасоне, передает Sky News.

"Мы провели серию операций по всему спектру, включая наступательные, защитные и информационные операции", - сказал Накасоне.

Представитель Минобороны США не раскрыл детали этих операций, но подчеркнул, что они "были абсолютно законными, осуществлялись под полным гражданским надзором и в соответствии с политикой министерства обороны США". Он пояснил, что его задача - предоставить главе ведомства и президенту США Джо Байдену разные варианты действий.

Отвечая на вопрос о риске кибератак со стороны России против США, Накасоне сказал: "Мы сохраняем бдительность каждый день. Каждый день. И я все время анализирую такую возможность".

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