Выезд планируется на личном автотранспорте. Фото: PIXNIO

В понедельник, 6 июня, из Запорожья планируют открыть "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированные территории области. 

Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская ОВА. 

Выезд планируется на личном автотранспорте. Утром была сформирована очередь автомобилей для выезда, которая ожидает разрешения. 

Информацию об изменениях ситуации в Запорожской ОВА обещают сообщить дополнительно.

Коридор из Запорожья

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