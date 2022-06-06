В понедельник, 6 июня, из Запорожья планируют открыть "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированные территории области.

Об этом в Telegram-канале сообщила Запорожская ОВА.

Выезд планируется на личном автотранспорте. Утром была сформирована очередь автомобилей для выезда, которая ожидает разрешения.

Информацию об изменениях ситуации в Запорожской ОВА обещают сообщить дополнительно.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.