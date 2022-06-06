Представитель министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, заявил, что Россия разворачивает в Крыму дополнительные дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 6 июня.

"В северо-западной части полуострова в районах н.п. Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", - сообщил Мотузяник.

Напомним, в конце мая РФ разворачивала в Крыму ЗРК С-400, чтобы усилить морскую блокаду портов Одессы.

Также сообщалось, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, Украина будет обстреливать Крым американским оружием, если возникнет такая необходимость.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.