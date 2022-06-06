Французский телеканал France 2 показал репортаж о самоходных артустановках Caesar производства Франции, которые появились у ВСУ на Донбассе.

Французские САУ поступили на вооружение 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ВСУ. Всего Франция передала 12 САУ "Цезарь" и анонсировала еще одну поставку.

САУ Caesar — французская 155-мм пушка, которая производится с 2007 года. Во французской армии находится 72 установки. Скорострельность САУ - 6 выстрелов в минуту, а боекомплект составляет 18 снарядов. Caesar имеет натовский калибр 155 миллиметров и стреляет на расстояние 20 км.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, чем обеспечиваются успехи украинской артиллерии. По словам советника Ермака, ВСУ начали активно использовать планшеты и создали программное обеспечение типа "Крапива". В него были вшиты таблицы стрельб. Помимо этого, армия постепенно насытилась квадрокоптерами. В итоге получился маленький разведывательно-ударный комплекс, включающий разведку, наведение и корректировку огня.

Ранее мы писали, что по словам министра обороны Алексея Резникова, в Украину уже поступают американские 155-мм САУ и противокорабельные ракеты Harpoon.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.