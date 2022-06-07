В России в результате трагического происшествия погибли сразу два руководителя российской соцсети VK - первый замгендиректора Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков. Об этом сообщают российские СМИ.

Мужчины пропали вечером 6 июня после опрокидывания вездехода на побережье Белого моря во время переправы через реку. Вездеход унесло в море.

С 2005 года Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. В 2019 году он стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании.

Напомним, в России поручили создать свой аналог Аpp Store и Google Play. Разработку отдали соцсети VK.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.