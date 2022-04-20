Российская социальная сеть "ВКонтакте" решила скрывать шокирующий контент
Российская соцсеть Вконтакте, запрещенная на территории Украины, начала скрывать шокирующий контент.
Изображения и видео, которые могут содержать сцены насилия или показаться шокирующими, теперь закрыты специальной заглушкой с предупреждением.
После нажатия на соответствующую кнопку, контент окажется доступным. Таким образом пользователи, не желающие видеть шок-контент, будут от него застрахованы.
На данный момент нововведение запущено в тестовом режиме.
Ранее в России презентовали аналог Instagram - социальную сеть "Россграм".