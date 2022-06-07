В американском штате Северная Каролина офис шерифа округа Паскуотанк выплатит 3 млн долларов семье застреленного правоохранителями афроамериканца Эндрю Брауна-младшего.

Об этом сообщает CNN.

Родственники Брауна подавали иск против полиции на 30 млн долл., обвиняя их в чрезмерном применении силы, преступной халатности и непредумышленном причинении смерти. Но стороны договорились о выплате в 3 млн долл.

42-летний Браун-младший был застрелен правоохранителями 21 апреля 2021 года в Элизабет-Сити во время попытки вручить ему ордер на арест. Мужчина пытался сбежать, начав движение на автомобиле в сторону полицейских, из-за чего те открыли огонь и сделали в сторону мужчины 14 выстрелов.

Его смерть привела к протестам против насилия полицейских.

Хотя позже окружной прокурор пришел к выводу, что стрельба была оправдана, так как Браун "безрассудно" поехал на офицеров, пытаясь избежать ареста.

Но в полиции признали, что, хоть закон и не был нарушен, они "могли поступить лучше".

Попытка ареста была снята камерами копов.

Ранее в штате Теннесси произошла перестрелка возле ночного клуба. Три человека погибли, 17 ранены.

А за несколько дней до этого стрелок напал на медцентр в Оклахоме, четыре человека погибли.