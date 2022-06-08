В США экспериментальный препарат для лечения рака показал 100%-ю эффективность в ходе испытаний на 12 добровольцах.

У всех участников исследования наступала ремиссия без применения химиотерапии, а число раковых клеток в их организме снизилось до неопределяемого уровня, говорится в статье New England Journal of Medicine.

"Такое происходит впервые в истории лечения рака", - комментируют эксперты в статье.

Участники лечились от рака прямой кишки на протяжении полугода.

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Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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