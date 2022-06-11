Президент США Джо Байден раскритиковал американские нефтяные компании и призвал их наращивать объемы добычи, пригрозив им введением налога на обратный выкуп акций. При этом американский лидер выделил конкретно корпорацию Exxon Mobil.

Об этом он сказал, выступая 10 июня в морском порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

"Мы добьемся того, чтобы все знали размер доходов Exxon. Почему бы вам не сказать, какими были доходы Exxon в этом году, в этом квартале? Exxon в этом году заработала денег больше, чем Бог", - заявил Байден.

"Хочу сказать одно о нефтяных компаниях: они обладают 9 тысячами разрешений на бурение (на федеральных землях от правительства США - Ред.). Они не занимаются бурением новых скважин. Почему они не занимаются их бурением? Потому что они зарабатывают больше денег, если не увеличивают объемы добычи нефти", - добавил глава Белого дома.

По его словам, энергетические компании действуют таким образом прежде всего потому, что за счет этого "повышается цена" нефти.

"И, во-вторых, причина, по которой они не занимаются бурением, заключается в том, что они осуществляют обратный выкуп собственных акций. Откровенно говоря, это надо обложить налогом", - отметил Байден.

Нефтяные компании, повторил он, "занимаются обратным выкупом собственных акций и не осуществляют новые инвестиции в добычу".

Примечательно, что выступление происходило на фоне контейнеровоза компании Evergreen, которая прославилась на весь мир, заблокировав почти на неделю Суэцкий канал.

Ранее Байден заявил, что американцы платят "путинский налог" на топливо и продукты питания.

А глава Минфина США Джанет Йеллен констатировала, что антироссийские санкции, введенные в связи с событиями в Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.