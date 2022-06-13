В Киевской областной военной администрации заявили, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать, пока Украина не одержит победу в войне.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Провели проверку пограничных укреплений Киевщины и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу", - сообщил он.

По словам Кулебы, важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать, пока мы не победим.

"Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", - подытожил он.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях 12 июня.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.