Вопрос о сохранении государства Украина в Министерстве обороны США считают решенным в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщила в понедельник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Рассматривая более долгосрочную перспективу, мы, думаю, можем сегодня заверить себя в том, что страна под названием Украина сохранится, что это будет суверенная страна и что у этой страны будут вооруженные силы, которые должны будут ее защищать. Поэтому, глядя вперед, мы решаем, какого рода средства понадобятся украинцам для самообороны в долгосрочной перспективе", - заявила Хикс, выступая на мероприятии, которое было организовано изданием Defense One.

"Хорошая новость заключается в том, что США активно взаимодействовали с Вооруженными силами Украины в течение долгого времени", - добавила заместитель главы американского военного ведомства.

По ее словам, США намерены вместе с партнерами по НАТО развивать такой "оборонный потенциал" Украины. Вашингтон решает вопросы не только о том, какие системы вооружений потребуются Киеву, но и какая ему понадобится "более долгосрочная подготовка" личного состава, уточнила Хикс.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович перечислял, сколько и какого оружия нужно ВСУ от запада для серьезного изменения ситуации на фронте.

А незадолго до него другой советник главы ОП Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен от Запада, чтобы закончить войну.