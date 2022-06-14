Американка Нэнси Крэмптон-Брофи, написавшая эссе "Как убить мужа", получила за убийство мужа пожизненный срок. Эссе на процессе не рассматривали. 71-летняя Крэмптон-Брофи сможет обжаловать приговор только через 25 лет.

Об этом пишут западные издания.

Супруга Нэнси Дэниеля Брофи нашли мертвым в июне 2018 года. Следователи выявили причастность его жены к убийству. По версии следствия, женщина решилась на убийство из-за нехватки денег: она хотела получить страховку за смерть мужа.

Женщина в суде не признавала свою вину.

Западные издания обсуждают приговор писательнице и приводят подробности дела. Например, сокамерница писательницы Андреа Джейкобс заявила в ходе слушаний, что во время совместного отбывания наказания Крэмптон-Брофи во всех деталях поведала ей, как проходило убийство.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что женщина купила набор, позволяющий собрать неотслеживаемое огнестрельное оружие без серийных номеров. Она говорила, что это нужно ей "в рамках подготовки к следующей" книге.

Брат погибшего мужа Билл Брофи после приговора заявил, что жизнь в тюрьме - "ничто по сравнению с вечностью в аду".

Как писала "Страна", в конце мая коллегия присяжных признала писательницу виновной в убийстве мужа.

Мы также рассказывали, что в Египте при оформлении документов задержали 23-летнюю жительницу Ровно, которую правоохранители подозревали в убийстве мужа.