В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, кто не может сдавать кровь и ее компоненты.

Противопоказания к донорству крови:

люди с активными или прошлыми серьезными сердечно-сосудистыми болезнями, с заболеваниями центральной нервной системы и с болезнями мочеполовой системы, гематологическими, иммунологическими, желудочно-кишечными и онкологическими заболеваниями.

люди с патологической склонностью к кровотечениям

больные гепатитами В и С

люди, живущие с ВИЧ

Инфографика: Минздрав

Кроме того, после инфекционных болезней потенциальные доноры отстраняются по меньшей мере, на две недели после даты полного клинического выздоровления.

Однако для некоторых инфекций могут применяться другие периоды временного отстранения, которые могут продолжаться и более двух лет.

Инфографика: Минздрав

После прививок большинством инактивированных вакцин и условия удовлетворительного самочувствия человека отстранение от донорства не нужно, а после живых вакцин – придется подождать 4 недели.

Инфографика: Минздрав

После новых татуировок (а также микроблейдинга и перманентного макияжа) вы не сможете быть донором в течение 6 месяцев (или четырех - при условии, что результат МАТ-теста на гепатит С - отрицательный).

Инфографика: Минздрав

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