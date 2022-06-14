В России заявляют, что утренний удар по селу Займище в Брянской области производился ракетой "Точка-У". Такое заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз, пишут российские журналисты.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате обстрела села Займище повреждено несколько жилых домов, ранены четверо человек.

Населенный пункт находится в более чем 40 километрах от границы Украины. "Точка-У" имеет дальность до 120 километров.

Украина не комментировала инцидента.

Напомним, пользователи местных пабликов сообщали, что накануне взрывов слышали гул вертолета. На фото и видео, которые также публикуют в соцсетях были видны поднимающиеся в небо клубы дыма на месте взрыва.

Ранее в Брянской области пытались подорвать последний нефтепровод из РФ в Европу.

Также мы писали, что в РФ заявили об украинских диверсантах на территории Брянской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.