Свежие спутниковые снимки, проанализированные активистами, показывают, что Россия усиливает свою военную группировку на острове Змеиный. Снимок был опубликован активистом Osint88, который занимается разведкой по открытым источникам.

На снимках видны системы ПВО, бензовозы, РЛС, и центр управления. На снимке синим выделены места маскировки, красным - транспорт, радар, топливо. Белым - место крушения вертолета в начале мая.

Фото: Osint88

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.