Смартфон нужно ежедневно чистить, потому что на нем больше патогенов, чем на сиденье унитаза
Министерство здравоохранения Украины рассказало, как нужно ухаживать за своим смартфоном и почему следует это делать.
Инфографику на эту тему ведомство опубликовало в своем Фейсбуке.
По данным Минздрава, телефон - довольно грязная вещь, поскольку:
- 88% людей берут смартфон с собой в туалет;
- 89% пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин;
- 80% используют его во время поездок в общественном транспорте.
Поэтому поверхность смартфона содержит 17 тысяч бактериальных частиц, что в разы больше, чем на сиденье унитаза. На трубках находят такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк.
Как часто нужно чистить телефон? Центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют чистить гаджеты – телефоны, планшеты, наушники, клавиатуры – каждый день.
Чего не следует делать при чистке телефона:
- заливать жидкости в отверстия аппарата;
- окунать его в жидкости;
- использовать жесткие ткани и абразивные средства для чистки экранов (пасты, порошки);
- использовать чистый спирт и средства с хлором.
Как нужно чистить смартфон:
- отключить гаждет от сети и выключить его, снять с него футляр и все аксессуары;
- взять мягкую ткань без ворса, например салфетку из микрофибры или для объективов;
- смочить ткань дистиллированной водой или 70%-ным раствором спирта;
- осторожно протереть обе стороны телефона, не надавливая на него слишком сильно.
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