Смартфоны притягивают грязь. Фото: irecommend.ru

Министерство здравоохранения Украины рассказало, как нужно ухаживать за своим смартфоном и почему следует это делать.

Инфографику на эту тему ведомство опубликовало в своем Фейсбуке.

По данным Минздрава, телефон - довольно грязная вещь, поскольку:

  • 88% людей берут смартфон с собой в туалет;
  • 89% пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин;
  • 80% используют его во время поездок в общественном транспорте.

Поэтому поверхность смартфона содержит 17 тысяч бактериальных частиц, что в разы больше, чем на сиденье унитаза. На трубках находят такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Как часто нужно чистить телефон? Центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют чистить гаджеты – телефоны, планшеты, наушники, клавиатуры – каждый день.

Чего не следует делать при чистке телефона:

  • заливать жидкости в отверстия аппарата;
  • окунать его в жидкости;
  • использовать жесткие ткани и абразивные средства для чистки экранов (пасты, порошки);
  • использовать чистый спирт и средства с хлором.

Как нужно чистить смартфон:

  • отключить гаждет от сети и выключить его, снять с него футляр и все аксессуары;
  • взять мягкую ткань без ворса, например салфетку из микрофибры или для объективов;
  • смочить ткань дистиллированной водой или 70%-ным раствором спирта;
  • осторожно протереть обе стороны телефона, не надавливая на него слишком сильно.

Советы МОЗ о чистке смартфона, с.1Советы МОЗ о чистке смартфона, с.2Советы МОЗ о чистке смартфона, с.3Советы МОЗ о чистке смартфона, с.4

Ранее в МОЗ рассказывали, что делать при подозрении на гепатит, которым болеют дети.

Также в ведомстве объясняли, как восстановить медицинскую карточку, потерянную во время оккупации.

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