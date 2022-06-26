Министерство здравоохранения Украины рассказало, как нужно ухаживать за своим смартфоном и почему следует это делать.

Инфографику на эту тему ведомство опубликовало в своем Фейсбуке.

По данным Минздрава, телефон - довольно грязная вещь, поскольку:

88% людей берут смартфон с собой в туалет;

89% пользуются им, пока готовят завтрак, обед или ужин;

80% используют его во время поездок в общественном транспорте.

Поэтому поверхность смартфона содержит 17 тысяч бактериальных частиц, что в разы больше, чем на сиденье унитаза. На трубках находят такие патогены, как кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Как часто нужно чистить телефон? Центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют чистить гаджеты – телефоны, планшеты, наушники, клавиатуры – каждый день.

Чего не следует делать при чистке телефона:

заливать жидкости в отверстия аппарата;

окунать его в жидкости;

использовать жесткие ткани и абразивные средства для чистки экранов (пасты, порошки);

использовать чистый спирт и средства с хлором.

Как нужно чистить смартфон:

отключить гаждет от сети и выключить его, снять с него футляр и все аксессуары;

взять мягкую ткань без ворса, например салфетку из микрофибры или для объективов;

смочить ткань дистиллированной водой или 70%-ным раствором спирта;

осторожно протереть обе стороны телефона, не надавливая на него слишком сильно.

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