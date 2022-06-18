Город Покровск и соседние села в Донецкой области с ночи остались без воды. Из-за обстрела оказалась повреждена ЛЭП и обесточена Карловская фильтровальная станция.

Об этом сообщает мэр Руслан Требушкин.

Также в Покровской общине пострадал 62-летний мужчина.

"Подача воды в полном объеме будет производиться после возобновления электроснабжения и технологических процессов Карловской фильтровальной станции", - сообщает Требушкин.

Напомним, что на днях в Покровске под обстрел уже попали жилые дома. Мэр призывает жителей эвакуироваться.

А за минувшие сутки в Донецкой области за день погибли четыре мирных жителя, шесть человек ранены.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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